Тысячи орловцев обратились к налоговикам за консультациями

В налоговой службе озвучили статистику предоставления государственных услуг.

В Орловской области за девять месяцев 2024 года граждане 33,7 тысячи раз обратились в налоговые органы для получения различных государственных услуг. Самыми популярными за отчетный период времени стали услуги по устному информированию, за получением которых к налоговикам обратились 20,3 тысячи граждан. Услуги по приему налоговых деклараций и расчетов оказались на втором по популярности месте (7,1 тысячи обращений), услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) на третьем месте (без малого 2,5 тысячи обращений).

Такие данные озвучила пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве напомнили, что получить государственную услугу можно, заранее записавшись на прием в налоговый орган. Это позволяет сэкономить время, так как не надо стоять в живой очереди. Выбрать удобную для себя дату и время можно с помощью сервиса ФНС «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 октября 2024 житель Орловской области заранее в электронном виде записались на прием к налоговикам более 3,6 тысячи раз. В областной налоговой службе даже подсчитали, что пик активности граждан пришелся на февраль 2024 года, когда на прием при помощи интерактивного сервиса записались 509 граждан. Далее следуют март (492 записи) и январь (468 записей). Кстати, записаться на прием могут не только простые граждане, но и индивидуальные предприниматели и представители организаций.

«После входа в сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» и указания контактных данных, пользователю будет предложено выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время приема в течение ближайших двух недель, – объясняют в областной налоговой службе. – После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа».

Талон избавит от необходимости стоять в общей очереди, хотя налоговики и говорят, что среднее время ожидания в очереди сейчас не превышает 5 минут. Однако даже при онлайн-записи в общую очередь можно угодить. Во-первых, такое возможно при опоздании в налоговый орган более чем на 10 минут – налогоплательщик автоматически теряет свой приоритет на обслуживание. Во-вторых, при записи важно правильно указать реквизиты документа, удостоверяющего личность. В налоговом органе обязательно сравнят указанные реквизиты с реквизитом предъявленного паспорта или удостоверения.

ИА «Орелград»