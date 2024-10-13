Здоровье амчан укрепят бесплатно

Во Мценском районе взяли курс на укрепление общественного здоровья.

Муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения» утвердила администрация Мценского района. Ее главная цель – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Достигать ее будут путем формирования у местных жителей ответственного отношения к своему здоровью, мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. Также программой предусмотрена профилактика заболеваний путем проведения регулярного медицинского контроля и пропаганда путем публикаций в СМИ и проведения мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ.

Муниципальная программа реализуется в один этап, в период с 2024 по 2027 годы включительно. Объемы и источники финансирования не утверждены, так как, по мнению разработчиков, финансирование не потребуется. А запланированные мероприятия и без денег позволят сформировать у граждан ответственное отношение к своему здоровью. Авторы программы отмечают, что важнейшим компонентом качества жизни является физическое, психическое и социальное здоровье населения, выступающее как основа общественного благополучия нации, се экономического и процветания.

«Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения – одно из важнейших направлений государственной социальной политики, – следует из паспорта программы. – Доказано влияние на здоровье целого ряда социально-экономических и культурных факторов (детерминант здоровья), к которым относятся образ жизни, уровень образования, физическая активность, качество питания, вредные привычки и зависимости, уровень дохода, благоустройство мест обитания, доступность медицинской помощи».

Местные власти отмечают, что демографическая ситуация в районе характеризуется естественной убылью населения, спад рождаемости наблюдается уже на протяжении ряда лет. В то же время они отмечают, что во Мценском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, борьбу с заболеваниями и факторами существенного риска их развития.

«Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях комиссий администрации Мценского района: антинаркотической комиссии, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, – уточнили власти. – Ежегодно проводятся мероприятия акции, «круглые столы», открытые уроки и т.д., направленные на формирование здорового образа жизни. Важнейшим компонентом формирования ЗОЖ является физическая культура и спорт».

В этом отношении сообщается, что с 2017 года во Мценском районе активно внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: проводятся фестивали, организовано ежемесячное тестирование населения, ведется пропагандистская работа. В последние годы при проведении массовых мероприятий используются флэшмобы, тренинги и акции с участием волонтеров. На территории Мценского района проводятся мероприятия первичной профилактики алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений.

«Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения. ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, алкоголя, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания», – резюмируют авторы программы.

ИА «Орелград»