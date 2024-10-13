На Орловщине взяли под охрану Джакелиевский мост

Режим использования его территории утвердили областные власти.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов издал приказ об утверждении границ и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Джакелиевский мост». Он датируется концом XIX – началом XX века. Объект расположен в Болхове, на юго-западной окраине города. Проект границ был разработан индивидуальным предпринимателем Войтовичем на основании государственного контракта.

В частности, утвержден следующий правовой режим использования территории объекта: на ней разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Этим разрешительный список ограничивается. Куда больше введено запретов.

Так, на территории памятника запрещается капитальное строительство и увеличение существующих объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключение сделано для работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды. Нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия.

Запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер, использовать памятник под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер, фасад, территорию и водные объекты. Нельзя использовать оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от его мощности.

Также установлены требования к объектам капитального строительства, расположенным в границах памятника. В данном случае разрешается их ремонт и реконструкция без увеличения объемно-пространственных характеристик. Запрещается распространение наружной рекламы. Приказ уже вступил в силу – со дня его официального опубликования. Контроль за его исполнением начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия оставил за собой.

ИА «Орелград»