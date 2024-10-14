Два района не поторопились с отопительным сезоном

Они проигнорировали поручение губернатора Орловской области.

О пуске тепла на совещании в администрации региона 14 октября рассказал глава департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. По поручению губернатора на прошлой неделе отопительный сезон начат досрочно практически во всех муниципальных образованиях. Со среды получают тепло социальные объекты. По жилищному фонду процесс стартовал в пятницу. В настоящий момент запущено отопление 83% домов, 95% школ, 97% детских садов, 93% объектов здравоохранения.

«15 муниципальных образований завершили пуск тепла, 12 муниципальных образований продолжают. Отставание видим по Дмитровскому и Новосильскому районам, которые приняли решение пуск тепла осуществлять единовременно – соцобъекты и жилищный фонд с сегодняшнего дня, – пояснил Сергей Латынин. – Держим вопрос на контроле».

Заместитель губернатора Вадим Тарасов назвал решения Дмитровского и Новосильского районов «удивительными», учитывая однозначное поручение губернатора.

«Как дети сегодня в детский сад пойдут без отопления?» – задался вопросом Тарасов.

ИА “Орелград”