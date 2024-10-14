Первый снег пришёл на Орловщину на один день

Уже завтра погода круто изменится.

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

Ближайшей ночью в регионе уже немного потеплеет (с минус одного — плюс четырёх до плюс одного — плюс шести). А завтра днём температура изменится ещё более радикально. С сегодняшних плюс двух — плюс семи она подскочит до плюс восьми — плюс тринадцати. Примерно так же будет и в среду.

При этом выпадение мокрого снега на отдельных территориях Орловской области ожидается до завтрашнего утра. Дожди не уйдут вовсе, но станут небольшими или умеренными.

Во вторник ветер будет дуть с юга со скоростью до девяти метров в секунду ночью и до двенадцати — днём. В среду направление сменится на западное (ночью) и северо-западное (днём), скорость останется примерно прежней.

Первый за осень снег выпал на Орловщине этим утром.

ИА «Орелград»