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Первый снег пришёл на Орловщину на один день

14.10.2024 | 10:44 Новости, Общество

Уже завтра погода круто изменится.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

Ближайшей ночью в регионе уже немного потеплеет (с минус одного — плюс четырёх до плюс одного — плюс шести). А завтра днём температура изменится ещё более радикально. С сегодняшних плюс двух — плюс семи она подскочит до плюс восьми — плюс тринадцати. Примерно так же будет и в среду.

При этом выпадение мокрого снега на отдельных территориях Орловской области ожидается до завтрашнего утра. Дожди не уйдут вовсе, но станут небольшими или умеренными.

Во вторник ветер будет дуть с юга со скоростью до девяти метров в секунду ночью и до двенадцати — днём. В среду направление сменится на западное (ночью) и северо-западное (днём), скорость останется примерно прежней.

Первый за осень снег выпал на Орловщине этим утром.

ИА «Орелград»


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