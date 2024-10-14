В Орле возобновилось троллейбусное движение

По городу курсируют все маршруты.
Такая информация опубликована в группе «Общественный транспорт Орла онлайн».
Сегодня утром жители Орла снова смогли воспользоваться троллейбусами №4, №5 и №6, чтобы добраться на работу. Накануне их обслуживание прекратилось.
Причиной стала вышедшая из строя подстанция, расположенная в Советском районе города. В этот период троллейбусы продолжали обслуживать только маршрут №1.
Официальных комментариев ни по поводу прекращения движения, ни по поводу его возобновления пока не поступало.
ИА «Орелград»