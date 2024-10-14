Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

В Орле возобновилось троллейбусное движение

14.10.2024 | 10:25 Новости, Транспорт

По городу курсируют все маршруты.

Фото: ИА «Орелград»

Такая информация опубликована в группе «Общественный транспорт Орла онлайн».

Сегодня утром жители Орла снова смогли воспользоваться троллейбусами №4, №5 и №6, чтобы добраться на работу. Накануне их обслуживание прекратилось.

Причиной стала вышедшая из строя подстанция, расположенная в Советском районе города. В этот период троллейбусы продолжали обслуживать только маршрут №1.

Официальных комментариев ни по поводу прекращения движения, ни по поводу его возобновления пока не поступало.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования