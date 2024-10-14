Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

Двое орловских призывников попросились на альтернативную службу

14.10.2024 | 11:00 Новости, Общество

Возможно, их желание исполнят — но только в будущем году.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом в интервью газете «Орловская правда» рассказал заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата области Юрий Лазарев.

Он пояснил, что двое молодых орловцев, которых призвали в вооружённые силы этой осенью, написали заявления о замене военной службы на гражданскую. Однако в рамках нынешнего призыва направление на альтернативную службу не планируется. Поэтому призывные комиссии рассмотрят заявления в следующем году и, возможно, удовлетворят эти просьбы.

Также Лазарев отметил низкое число «уклонистов». «Граждан, уклоняющихся от военной службы, единицы. Абсолютное большинство своевременно являются на мероприятия призыва», – пояснил он.

Осенний призыв завершится 31 декабря. В армию планируется отправить около 400 жителей Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования