Двое орловских призывников попросились на альтернативную службу

Возможно, их желание исполнят — но только в будущем году.

Об этом в интервью газете «Орловская правда» рассказал заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата области Юрий Лазарев.

Он пояснил, что двое молодых орловцев, которых призвали в вооружённые силы этой осенью, написали заявления о замене военной службы на гражданскую. Однако в рамках нынешнего призыва направление на альтернативную службу не планируется. Поэтому призывные комиссии рассмотрят заявления в следующем году и, возможно, удовлетворят эти просьбы.

Также Лазарев отметил низкое число «уклонистов». «Граждан, уклоняющихся от военной службы, единицы. Абсолютное большинство своевременно являются на мероприятия призыва», – пояснил он.

Осенний призыв завершится 31 декабря. В армию планируется отправить около 400 жителей Орловской области.

ИА «Орелград»