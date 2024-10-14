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В Детском парке Орла назвали дату закрытия аттракционов

14.10.2024 | 11:23 Новости, Общество

У орловцев ещё осталось время, чтобы воспользоваться услугой.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Аттракционы прекратят работать с 1 ноября. Об этом рассказали в официальных соцсетях парка. Закрытие объяснили «предстоящими изменениями».

При этом администрация парка отметила, что средства, которые остаются на картах аттракционов, можно будет израсходовать только до закрытия. «Не упустите шанс насладиться всеми любимыми развлечениями и потратить все ваши бонусы и деньги», – указывается в публикации.

Аттракционы работают в будни с 12 до 18 часов, по выходным и праздникам — с 11 до 19.

Однако свои коррективы может внести погода. Работа устройств прекращается при сильном ветре или значительных дожде или снеге.

ИА «Орелград»


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