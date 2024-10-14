В Орле в Заводском районе тепло пошло по плану «Б»

Реконструкция котельных на улицах Авиационной и Кромской не завершена.

«Главной проблемы города Орла» на совещании в администрации региона 14 октября коснулся спикер облсовета Леонид Музалевский. Он поинтересовался, что происходит со сдачей в эксплуатацию котельных. Глава департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин заявил, что с пятницы теплоноситель активно подавался и на 907-й квартал, который топится от котельной на Авиационной, и на 909-й.

«Теплоноситель подавался по системе закольцовки с котельных 908-го квартала и с котельных на Латышских Стрелков. В настоящее время по Авиационной все дома подключены, запитаны. Идет регулировка: ближайшие дома – перетоп. По 909-му то же самое. Ближайшие дома идет перетоп. Есть ряд домов, до которых в настоящее время тепло не дошло. Организация занимается и продолжает регулировать систему».

Напомним, котельные ушли на реконструкцию весной. Сроки работ затягивались и объяснялись проблемами с поставкой оборудования из-за загруженности производителя. Уже в сентябре подрядчик заявил, что в обозначенные по контракту сроки (1 и 15 октября), котельные сданы не будут.

ИА “Орелград”