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«Катуковцы» прошли обучение в университете спецназа имени Путина

14.10.2024 | 15:06 Новости

Об этом рассказал командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

Фото: vk.com/orlov_dy

Обучение проходили два человека – заместитель командира дружины по боевой подготовке и командир оперативного отряда «катуковцев». Орловцы подтянули знания и навыки на интенсивных курсах повышения квалификации по направлению «Специальная разведка» Российского университета спецназа имени Путина.

Как ясно из документов, опубликованных в соцсетях Дениса Орлова, обучение велось по части «тактико-специальной подготовки в условиях лесисто-горной местности». Это одна из примерно десятка различных программ, которые реализуются в вузе.

Российский университет спецназа находится в Чечне в городе Гудермес. Известно, что он занимает территорию около 400 гектаров в городе Гудермес. Это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений.

«Полученные знания и навыки будут активно передаваться всем дружинникам «Бригады Катукова», повышая их уровень профессиональных возможностей», – отметил Орлов.

ИА «Орелград»


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