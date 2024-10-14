«Катуковцы» прошли обучение в университете спецназа имени Путина

Об этом рассказал командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.
Обучение проходили два человека – заместитель командира дружины по боевой подготовке и командир оперативного отряда «катуковцев». Орловцы подтянули знания и навыки на интенсивных курсах повышения квалификации по направлению «Специальная разведка» Российского университета спецназа имени Путина.
Как ясно из документов, опубликованных в соцсетях Дениса Орлова, обучение велось по части «тактико-специальной подготовки в условиях лесисто-горной местности». Это одна из примерно десятка различных программ, которые реализуются в вузе.
Российский университет спецназа находится в Чечне в городе Гудермес. Известно, что он занимает территорию около 400 гектаров в городе Гудермес. Это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений.
«Полученные знания и навыки будут активно передаваться всем дружинникам «Бригады Катукова», повышая их уровень профессиональных возможностей», – отметил Орлов.
ИА «Орелград»