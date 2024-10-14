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В Орле вышли сроки первого этапа реконструкции аэропорта

14.10.2024 | 14:37 Новости, Транспорт

Официально работы должны были завершиться 8 октября.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Такая дата содержится в карточке контракта на сайте госзакупок.

Никаких официальных комментариев по данному поводу от областной администрации или лично губернатора пока не поступало. В августе Клычков заявлял, что работы завершатся «к концу октября».

При этом в карточке контракта указано, что общая стоимость работ составляет около 1 миллиарда 395 миллионов рублей. Из них фактически выплачена основная часть суммы (1 миллиард 178 миллионов). При этом подрядчик исполнил обязательства лишь на 698 миллионов.

Напомним, за исполнение важного задания отвечает компания «Ирмаст-Холдинг» из Москвы.

ИА «Орелград»


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