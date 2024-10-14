В Орле липецкую компанию 4 раза включили в «черный список»

Подрядчик отказался исполнять контракты в рамках национального проекта.

Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении требований компании «Техресурс» из Липецкой области о признании недействительными решений Орловского УФАС России. Ране антимонопольный орган включил сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков. В Орловском УФАС пояснили, что история началась в мае 2024 года. Администрация Колпнянского района направила антимонопольщикам обращение с просьбой о включении липецкой фирмы в реестр.

Ранее районная администрация провела торги по выбору подрядчика на благоустройство дворовых территории многоквартирных жилых домов. Закупки осуществлялись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам проведения электронных аукционов победителем стала липецкая фирма. С ней было заключено четыре муниципальных контракта.

По условиям, подрядчик должен был приступить к выполнению работ с 1 апреля 2024 года и сдать результат работ заказчику до 28 июня 2024 года. Однако победитель торгов так и не приступил к работам. Когда стало понятно, что назначенному сроку он выполнить работы не успеет, администрация Колпнянского района в одностороннем порядке отказалась от дальнейшего исполнения контрактов.

Спорную ситуацию изучила комиссия УФАС. Она пришла к выводу, что «недобросовестное поведение подрядчика привело к невозможности получения заказчиком того результата, который он рассчитывал получить в случае добросовестного поведения контрагента». Комиссия не нашла оснований считать бездействие ООО «Техресурс» добросовестным поведением. И приняла четыре решения о включении сведений в отношении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. В течение этого времени компания не сможет участвовать в госзакупках.

«Не согласившись с указанными решениями Управления, ООО «Техресурс» обжаловало их в арбитражном суде Орловской области, – уточнили в пресс-службе Орловского УФАС. – Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, арбитражный суд пришел к выводу, о том, что требования заявителя о признании недействительными решений Орловского УФАС России удовлетворению не подлежат».

ИА «Орелград»