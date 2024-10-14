Мошенникам-иностранцам не удалось смягчить приговор

Орловский областной суд оставил его в силе.

Изначально дело рассматривалось во Мценском районном суде. Его возбудили в отношении двух граждан Узбекистана.

Выяснилось, что они вступили в сговор с другими лицами, чьи дела выделили в отдельное производство. Целью было занятие дистанционным мошенничеством в Орловской и Тульской областях.

Иностранцы выполняли роли преступных курьеров, забирая средства у обманутых граждан и переводя деньги на определённые банковские счета. Так, в июле минувшего года граждане Узбекистана получили от четырёх потерпевших, введённых в заблуждение, около 800 тысяч рублей.

Районный суд дал каждому из иностранцев по четыре с половиной года колонии общего режима. Однако они сочли такой приговор слишком суровым и попытались обжаловать. Тем не менее, облсуд не нашёл причин для смягчения вердикта.

ИА «Орелград»