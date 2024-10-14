Орловщина внезапно улучшила позиции в рейтинге благосостояния

Регион переместился с 49-го на 28-е место.

Таких изменений удалось добиться всего за год. Специалисты «РИА Рейтинг» (МИА «Россия сегодня») анализировали данные за 2023-й.

Орловская область набрала 53,18 балла и заняла 28-е место. В минувшем году, когда подводились итоги 2022-го результат оказался намного скромнее — 34,76 балла и 49-е место.

На этот раз Орловщина не только ворвалась в первую тридцатку, но и опередила практически всех соседей по Черноземью. Исключением стала только Липецкая область.

Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают список Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

При составлении списка учитывался целый ряд показателей. Например, соотношение доходов населения и стоимости товаров и услуг, объём депозитов в банках на одного человека, доля тех, кто находится за границами бедности или имеет повышенные доходы (от 60 тысяч рублей в месяц) и так далее.

ИА «Орелград»