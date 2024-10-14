На Орловщине будут судить экс-главбуха детской школы искусств

Женщину подозревают в мошенничестве.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего главного бухгалтера Детской школы искусств города Болхова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, обвиняемая вносила в платёжные документы заведомо ложные сведения. Они касались её зарплаты, а также других выплат.
В результате этих действий орловчанке незаконно выплатили около 220 тысяч рублей. Так происходило с мая 2022-го по март текущего годов.
Дело направлено в Болховский районный суд.
Ранее стало известно, что мошенникам-иностранцам не удалось смягчить приговор в облсуде.
.
ИА «Орелград»