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На Орловщине будут судить экс-главбуха детской школы искусств

14.10.2024 | 12:45 Криминал, Новости

Женщину подозревают в мошенничестве.

Фото: ИА “Орелград”

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего главного бухгалтера Детской школы искусств города Болхова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемая вносила в платёжные документы заведомо ложные сведения. Они касались её зарплаты, а также других выплат.

В результате этих действий орловчанке незаконно выплатили около 220 тысяч рублей. Так происходило с мая 2022-го по март текущего годов.

Дело направлено в Болховский районный суд.

Ранее стало известно, что мошенникам-иностранцам не удалось смягчить приговор в облсуде.
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ИА «Орелград»


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