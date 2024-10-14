Обладминистрация отреклась от неудачного приюта

Ответственность за сооружение на Новосильском шоссе придётся нести мэрии Орла.

«Орёлград» попытался прояснить ситуацию с приютом для бездомных животных. Мы направили официальные запросы в ответственные подразделения областного правительства. Как стало ясно из них, отвечать за сомнительный объект, негодный к немедленной эксплуатации, придётся властям областного центра, хотя работы принимала вовсе не мэрия, а «Орёлгосзаказчик».

«Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания…, заключённый между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «СБМ» исполнен в полном объеме, работы на объекте завершены», – сообщили нам в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области. За остальными подробностями редакцию перенаправили в областное Управление ветеринарии.

Там нам удалось узнать, что правообладателем объекта зарегистрировано муниципальное образование «Город Орел», причём ещё с 15 июля текущего года. Именно ему теперь придётся принимать «все решения по вопросам сроков открытия, введения в эксплуатацию, финансирования» и так далее.

Также в Управлении ветеринарии ещё раз подтвердили, что капремонт завершён, а объект принят «Орелгосзаказчиком».

Напомним, долгожданный объект возводили на Новосильском шоссе, 18-Ч. Работы выполняло ООО «СБМ».

Ожидалось, что приют сможет принимать по 150 бездомных собак ежемесячно. Его должны были сдать ещё в октябре 2022-го, но этого не произошло, из-за чего подрядчика оштрафовали на полтора миллиона.

В январе этого года в обладминистрации официально заявили, что приют, наконец, готов — остаётся устранить последние недоделки. Однако он не заработал до сих пор, в связи с чем прокуратура направила в суды несколько исков.

ИА «Орелград»