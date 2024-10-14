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На Орловщине освятили храм

14.10.2024 | 11:40 Новости, Общество

Он находится в Кромском районе.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов

Это Георгиевский храм, который располагается в деревне Рассыльная. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил здесь чин великого освящения, а затем отслужил литургию.

По её окончании Тихон вручил десяти верующим архиерейские грамоты в благодарность за усердный труд во славу церкви. Также митрополит освятил два новых поклонных креста.

Отметим, что первая церковь, построенная в Рассыльном, была деревянной. Её возвели ещё в 1797-м году (во имя Георгия Победоносца). Однако в тридцатые годы минувшего века её частично разобрали, а частично сожгли.

В 2015-м началось строительство храма-часовни. В 2018-м его освятил епископ Мценский Алексий.

ИА «Орелград»


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