Орловские строители сбавили темпы работы

По ряду показателей сфера строительства уступает прошлому году.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-августе 2024 года составил 17,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит Орелстат, отметив, что текущий показатель на 8 процентов, в сопоставимой оценке, уступает показателю аналогичного периода 2023 года. В августе 2024 года объемы строительства в регионе потянули на 2,5 миллиарда рублей, что составило всего 79,9 процента по отношению к уровню 2023 года.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 5,535 миллиарда рублей, что меньше объема прошлого года на 8 процентов, в сопоставимых ценах. Из числа введенных в действие в январе-августе 2024 года зданий 96,9 процента составляют здания жилого назначения».

За отчетный период времени в регионе было построено 39 нежилых зданий общей площадью 102,4 тысячи квадратных метров. Наибольшие объемы нежилого строительства приходятся на агропромышленный сектор. Так, в регионе в этом году возведено 24 здания сельскохозяйственного назначения общей площадью 67,7 тысячи квадратных метров. Также построено три промышленных здания общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров, два учебных здания общей площадью 27 тысяч «квадратов», одно административное и несколько коммерческих зданий.

Для сравнения, в 2023 году в Орловской области по виду экономической деятельности «Строительство» объем выполненных работ составил 32,9 миллиарда рублей, или 88,5 процента к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. По предварительной оценке, в целом за 2024 год объем строительных работ в регионе составит 35,5 миллиарда рублей, или 107,8 процента в действующих ценах и 101,7 процента в сопоставимых к уровню 2023 года. А за три ближайших года будет выполнено строительных работ в целом на сумму 125,1 миллиарда рублей, в том числе в 2027 году – на 45 миллиардов рублей, что на 9 процентов больше, в сопоставимых ценах, прогнозируемого объема 2024 года.

ИА «Орелград»