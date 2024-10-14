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Орловские браконьеры «спалились» из-за одного выстрела

14.10.2024 | 16:50 Новости

Один из охотников подстрелил другого.

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности

Подробности рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Согласно текущей версии событий, 31-летний и 34-летний жители Урицкого района решили поохотиться в Нарышкинском природном парке (неподалёку от села Селихово). Один из них ранил второго – случайно или намеренно, пока не уточняется. Пострадавшего доставили в медучреждение, а уже оттуда сообщили в полицию о пациенте с огнестрельным ранением.

У орловцев изъяли карабин и глушитель, тепловизор, прибор ночного видения. Также в природном парке нашли тела двух убитых косуль. Вред, нанесённый незаконной охотой, оценивается в 480 тысяч рублей.

На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье (258 УК РФ), назначены ветеринарная и биологическая судебные экспертизы. Также проводится проверка в связи с причинением вреда здоровью.

ИА «Орелград»


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