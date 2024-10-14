В Спасском-Лутовиново проведут акцию для участников СВО

Они смогут посетить музей-заповедник бесплатно.

Также акция распространяется на членов семей участников спецоперации.

Она пройдёт с 19 по 25 октября. Данные категории граждан получат право бесплатно побывать на экскурсиях, погулять по парку, посетить новую выставку.

Акция «Музейная неделя» проводится в Спасском уже не в первый раз.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, участникам СВО или членам их семей нужно обратиться в кассу музея, предъявив документы, подтверждающие их статус:

документ, удостоверяющий личность,

справка об участии в СВО,

для членов семьи участника СВО – справка, подтверждающая, что гражданин действительно является членом семьи участника СВО либо удостоверение ветерана боевых действий, выданное погибшему или умершему члену семьи,

документ, подтверждающий родство с участником СВО (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, документ, подтверждающий усыновление или опеку).

Справка об участии в СВО предъявляется в оригинале, а её копия предоставляется в кассу.

ИА «Орелград»