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В Спасском-Лутовиново проведут акцию для участников СВО

14.10.2024 | 18:10 Культура, Новости, СВО

Они смогут посетить музей-заповедник бесплатно.

Фото: spasskoye-lutovinovo.ru

Также акция распространяется на членов семей участников спецоперации.

Она пройдёт с 19 по 25 октября. Данные категории граждан получат право бесплатно побывать на экскурсиях, погулять по парку, посетить новую выставку.

Акция «Музейная неделя» проводится в Спасском уже не в первый раз.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, участникам СВО или членам их семей нужно обратиться в кассу музея, предъявив документы, подтверждающие их статус:

  • документ, удостоверяющий личность,
  • справка об участии в СВО,
  • для членов семьи участника СВО – справка, подтверждающая, что гражданин действительно является членом семьи участника СВО либо удостоверение ветерана боевых действий, выданное погибшему или умершему члену семьи,
  • документ, подтверждающий родство с участником СВО (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, документ, подтверждающий усыновление или опеку).

Справка об участии в СВО предъявляется в оригинале, а её копия предоставляется в кассу.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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