Прокуратура разбирается с пожаром в орловской школе-интернате

ЧП случилось в Орле в интернате для глухих и слабослышащих детей.

Учреждение находится в областном центре на улице Горького, 91. Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня в 13:46.

В спортзале школы загорелся светильник. Персонал и ученики эвакуировались. Сотрудники интерната самостоятельно ликвидировали последствия ЧП с помощью огнетушителя — ещё до прибытия спасателей.

На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Также на место ЧП выезжал помощник прокурора Советского района города Орла. Надзорное ведомство проверит, как в учреждении соблюдались правила пожарной безопасности.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»