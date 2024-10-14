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Прокуратура разбирается с пожаром в орловской школе-интернате

14.10.2024 | 16:21 Важное, Новости, Происшествия

ЧП случилось в Орле в интернате для глухих и слабослышащих детей.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Учреждение находится в областном центре на улице Горького, 91. Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня в 13:46.

В спортзале школы загорелся светильник. Персонал и ученики эвакуировались. Сотрудники интерната самостоятельно ликвидировали последствия ЧП с помощью огнетушителя — ещё до прибытия спасателей.

На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Также на место ЧП выезжал помощник прокурора Советского района города Орла. Надзорное ведомство проверит, как в учреждении соблюдались правила пожарной безопасности.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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