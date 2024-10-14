Прокуратура разбирается с пожаром в орловской школе-интернате

ЧП случилось в Орле в интернате для глухих и слабослышащих детей.
Учреждение находится в областном центре на улице Горького, 91. Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня в 13:46.
В спортзале школы загорелся светильник. Персонал и ученики эвакуировались. Сотрудники интерната самостоятельно ликвидировали последствия ЧП с помощью огнетушителя — ещё до прибытия спасателей.
На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.
Также на место ЧП выезжал помощник прокурора Советского района города Орла. Надзорное ведомство проверит, как в учреждении соблюдались правила пожарной безопасности.
«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»