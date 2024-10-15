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Орловских волонтёров СВО отметили медалями

15.10.2024 | 14:50 Новости, Общество, СВО

Орловчанки совершили около 60 поездок в зону спецоперации.

Фото: vk.com/public217226300

Такая работа проделана за два года. Маргарита Царёва и Анастасия Рошка входят в волонтёрский отряд «Открытые сердца» – в качестве администратора и координатора соответственно. Орловчанки помогают обеспечивать необходимой гуманитарной помощью бойцов СВО.

За проявленное неравнодушие и мужество каждую из женщин отметили медалью Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества». Приказ подписал командир одной из войсковых частей.

Кроме того, в августе этого года Маргариту Царёву наградили медалью «Участнику гуманитарной помощи». Её выдала некоммерческая организация под названием «Центр социальной, гуманитарной помощи и патриотического воспитания граждан ЗОВ».

Новость сообщили в Орловской областной клинической больнице, где Царёва уже около 35 лет работает в качестве медицинского статистика.

ИА «Орелград»


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