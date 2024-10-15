Для юного орловца купили лекарство за три миллиона долларов

Оно считается одним из самых дорогих в мире.

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Средство под названием «Элевидис» приобрели для мальчика, который растёт в семье Раффи и Мария Давтян, проживающих в нашем регионе.

Ребёнок страдает редким врождённым хроническим заболеванием – мышечной дистрофией Дюшенна. Известно, что его состояние уже улучшилось.

Препарат «Элевидис» считается одним из самых дорогих в мире, его примерная стоимость — около трёх миллионов долларов. Россия стала одной из первых стран, где данное лекарство является доступным.

«Элевидис» приобрели за счёт Фонда «Круг добра», созданного в 2021-м году по инициативе президента России Владимира Путина. За это время фонд помог примерно 26 тысячам детей с тяжёлыми врождёнными заболеваниями. Что касается именно данного препарата, то с июня текущего года фонд закупил его для 43 маленьких пациентов.

ИА «Орелград»