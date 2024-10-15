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Первых осенних орловских призывников проводили в армию

15.10.2024 | 15:27 Новости, Общество

Они будут служить в Волгоградской области.

Фото: vk.com/oreladm

Отправка состоялась этой ночью. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Всего в этот осенний призыв на срочную службу в вооружённые силы отправят около 400 орловских парней. Повестки придут гражданам в возрасте от 18 до 30 лет.

Последняя отправка запланирована на 25 декабря. Сам призыв завершится 31 числа последнего месяца года.

Орловские призывники будут служить в частях Ленинградского и Московского военных округов. В Министерстве обороны России заявили, что к выполнению задач в зоне СВО их привлекать не станут.

ИА «Орелград»


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