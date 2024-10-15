«Центру СПИД» закупили тест-полоски с помощью депутатов

Материальную помощь оказала группа «народных избранников» из облсовета.

Для этого они использовали бюджетные средства, выделенные на исполнение заказов избирателей. Информацию в соцсетях сообщил депутат областного совета Максим Спиридонов. По его словам, инициативу поддержали другие «народные избранники» из фракции КПРФ.

«Благодаря оказанной материальной помощи «Центром СПИД» были приобретены тест-системы для скринингового обследования в целях выполнения показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в РФ», – рассказал Спиридонов.

Отметим, что центр является бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области, то есть имеет право сам закупать подобные изделия за государственный счёт. Возможно, реальных средств, которые имелись в распоряжении центра, оказалось недостаточно.

Последние несколько лет заболеваемость ВИЧ на Орловщине росла. Так, на 100 тысяч населения в 2020-м приходилось по 23,9 новых случаев, в 2021-м — по 26,2, в 2022-м — по 27,3. Однако в минувшем году показатель снизился на 16,4% (до 185 новых инфицированных ВИЧ).

ИА «Орелград»