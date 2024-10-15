В облсовете не утвердили повышение штрафа для «зайцев»

Предложение вернут на доработку.

Тему обсуждали на комитете по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.

Напомним, в августе горсовет Орла проголосовал за увеличение штрафа за безбилетный проезд в 12,5 раз. Предлагалось брать с таких нарушителей не 200, а 2500 рублей.

Однако эти санкции должны были утвердить ещё и в региональном парламенте — сначала на комитете, а потом на сессии (хотя повышение касалось только областного центра, а не всего региона). В итоге комитет вынес отрицательное решение и отправил законопроект на дальнейшую доработку. Также депутаты решили провести круглый стол с представителями ГАИ.

Сторонники повышения мотивировали его выпадающими доходами «Трамвайно-троллейбусного предприятия», которое ежегодно теряет из-за безбилетников до 40 миллионов рублей. Ситуация усугубляется тем, что сейчас в транспорте кондукторов заменяют валидаторами.

Противники законопроекта настаивали, что состояние и работа общественного транспорта в Орле оставляют желать много лучшего. «Повышая штрафы, мы должны быть уверены, что предоставляемая услуга оказывается на должном уровне», – отметила глава комитета Лариса Удалова.

ИА «Орелград»