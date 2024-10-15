В Орле изобрели новый метод оценки качества молока

Новую разработку представили в Орловском государственном аграрном университете.

Как пояснили в Орловском ГАУ, новый метод определения качества сырого молока основан на клеточном анализе, прост и недорог в применении, но при этом позволяет быстро оценить пригодность продукции к переработке. Свое внимание орловские ученые акцентировали на анализе уровня содержания в сыром молоке соматических клеток. Специалисты объясняют, что превышение предельно допустимого уровня может указывать на заболевание животного или на его неудовлетворительное физиологическое состояние. А если уровень понижен, то это прямое указание на то, что молоко может быть разбавлено.

«Способ определения количества соматических клеток в молоке коров, предложенный орловскими учеными, основан на электрофизиологических исследованиях биопотенциала поверхностно локализованных биологически активных центров вымени коров, – следует из информации Орловского ГАУ. – Для измерений можно использовать недорогие отечественные приборы для электропунктурных манипуляций. Помимо прочего, новый способ позволяет выявлять на ранних стадиях изменения в функциональном состоянии молочной железы коровы и предотвращать развитие заболеваний вымени».

Возможно, разработка орловских ученых будет внедрена в широкую практику и поможет отечественным лабораториям повысить качество проводимых испытаний. Отметим, что качество сырого молока строго контролируется, а предельное содержание различных веществ в нем регламентировано техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Орловские эксперты в этом году выявляли несоответствия.

Например, минувшим летом пробы сырого коровьего молока изучали специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Было проведено 11 исследований по определению КМАФАнМ (показатель общей бактериальной обсемененности), бактерий рода Сальмонелла и соматических клеток. По результатам исследований в одной пробе было выявлено повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

ИА «Орелград»