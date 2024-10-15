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Для поселка Долгое заказали станцию очистки воды

15.10.2024 | 6:39 ЖКХ, Новости

Контракт заключен с ООО «Стройинженерсервис» из Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Цена работ – 2,519  млн рублей.  Она включает доставку блочно-модульной конструкции, ее монтаж, установку оборудования, пусконаладочные работы, инструктаж и обучение персонала по условиям и правилам эксплуатации каждого узла, страхование, налоги, сборы и иные расходы. Назначение станции – обеспечение очистки воды с целью снижения железа и значения мутности до предельно допустимого уровня на сети центрального водоснабжения улиц Ленина и Фролова  в поселке Долгое.

Насосная станция должна состоять из одного рабочего и одного резервного насоса, шкафа управления с частотным преобразователем, гидроаккумулятора. Максимальная производительность по очищенной воде системы водоподготовки должна быть 10 м3/ час. Предусмотрен фильтр грубой очистки от механических и крупнодисперсных примесей (песок, окалина и пр.). Узел дозирования гипохлорита натрия должен состоять из пропорционального насоса-дозатора с датчиком уровня емкостью 200 литров и работать в автоматическом режиме по сигналу от импульсного расходомера. Система осадочных фильтров Альтсофт AFS (или аналог) должна быть производительностью 10 м3/ч. Частота промывок одного фильтра – один раз в двое суток.

Срок исполнения контракта – 10.02.2025, указано в ГИС «Закупки». Срок гарантии качества – 1 год с даты подписания заказчиком документа о приемке, срок службы оборудования до капитального ремонта – пять лет.

ИА “Орелград”


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