Для поселка Долгое заказали станцию очистки воды

Контракт заключен с ООО «Стройинженерсервис» из Орловской области.

Цена работ – 2,519 млн рублей. Она включает доставку блочно-модульной конструкции, ее монтаж, установку оборудования, пусконаладочные работы, инструктаж и обучение персонала по условиям и правилам эксплуатации каждого узла, страхование, налоги, сборы и иные расходы. Назначение станции – обеспечение очистки воды с целью снижения железа и значения мутности до предельно допустимого уровня на сети центрального водоснабжения улиц Ленина и Фролова в поселке Долгое.

Насосная станция должна состоять из одного рабочего и одного резервного насоса, шкафа управления с частотным преобразователем, гидроаккумулятора. Максимальная производительность по очищенной воде системы водоподготовки должна быть 10 м3/ час. Предусмотрен фильтр грубой очистки от механических и крупнодисперсных примесей (песок, окалина и пр.). Узел дозирования гипохлорита натрия должен состоять из пропорционального насоса-дозатора с датчиком уровня емкостью 200 литров и работать в автоматическом режиме по сигналу от импульсного расходомера. Система осадочных фильтров Альтсофт AFS (или аналог) должна быть производительностью 10 м3/ч. Частота промывок одного фильтра – один раз в двое суток.

Срок исполнения контракта – 10.02.2025, указано в ГИС «Закупки». Срок гарантии качества – 1 год с даты подписания заказчиком документа о приемке, срок службы оборудования до капитального ремонта – пять лет.

ИА “Орелград”