Москвичи заработают 10 млн рублей на проекте орловской канализации

На работы и экспертизу должно уйти менее трех месяцев.

Орловский муниципальный округ заключил контракт на выполнение комплекса работ по проектированию напорного канализационного коллектора в поселке Вятский Посад. Цена контракта –10 000 000 рублей. Единственный участник и победитель электронного аукциона – ООО “Проект +”. Дата начала исполнения контракта – 7 октября, окончания – 28 декабря 2024 года.

Сети вошли в муниципальную программу Орловского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий». Общая протяженность трассы – 2875 метров, из них 1564 – прокол под дорогой, 124 – прокол под дном реки. Проектируемые сети относятся к первой категории надежности. Необходимы для отвода бытовых стоков от существующей насосной станции в поселке Вятский Посад с последующим подключением в существующий самотечный городской коллектор диаметром 600 мм. Пересечение автомобильной дороги по улице Городской и дороги «Москва-Харьков» предполагается закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения, пересечение Оки – дюкером в две нитки. Расчетный расход стоков – 87,6 м3/сут. Все вышеуказанные сведения при проектировании нуждаются в уточнении, указано в контракте, размещенном в ГИС «Закупки».

Выполнение комплекса работ по проектированию объекта капитального строительства включает в себя актуализацию инженерно-геодезических изысканий, разработку и утверждение проектов межевания и планировки территории, государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, рабочую документацию.

По данным kartoteka.ru, ООО “ПРОЕКТ +” зарегистрировано в Москве в 2021 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор и учредитель – Рашида Рашитовна Крутькова.

ИА “Орелград”