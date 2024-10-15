Институт археологии РАН разрешил реставрацию «Бунинки»

Эксперты одобрили проведение земляных и строительных работ.

Сотрудники Института археологии РАН издали акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части г. Орла «Петропавловский собор». В целом речь идет о проекте реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Областная библиотека им. И.А. Бунина, 1958 г.» и приспособления его к современному использованию.

Проект реставрации «Бунинки» был приторможен потому, что в 2023 году на участке, где расположена библиотека, был выявлен культурный слой – остатки Петропавловского собора. Приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области он был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проведенная в прошлом году археологическая разведка показала, что глубина залегания археологически стерильного грунта от современной поверхности по участку не одинакова, в археологических шурфах она варьировалась от 0,5 до 0,7 метра. Мощность культурных напластований составляет 25-35 сантиметров.

По обнаруженным археологическим предметам и по историческим картографическим и текстовым материалам было установлено, что культурный слой сформирован на данном участке в период с конца XVIII века и по начало XX века. В рамках новой экспертизы было проверено, повлияет ли проведение реставрации здания библиотеки и прилегающей к ней территории на состояние культурного слоя. Эксперты сочли, что вреда запланированные работы не принесут, и выдали положительное заключение.

Общая площадь участка, отведенного под проект реставрации «Бунинки», составляет 4593 квадратных метра. В границах этой территории культурный слой Петропавловского собора занимает 4340 квадратных метров, а само здание библиотеки занимает 1643 квадратных метра. Проект предусматривает два этапа проведения работ. На первом предполагается выполнить ремонт и реставрацию фасадов, крыши и фундаментов здания, благоустроить территорию и обустроить наружные сети.

Второе этап предполагает приспособление помещений библиотеки для современного использования. Проектом предусмотрены и земляные работы, в том числе: демонтаж существующего твердого покрытия на глубину 0,76 метра, демонтаж газонного покрытия на глубину 0,2 метра, демонтаж и замена старых инженерных сетей (канализация и водопровод), устройство тротуаров, совмещенных с проездом для пожарной техники (проектная глубина до 0,8 метра), устройство отмостки и газонного покрытия, установка светильников, посадка кустарников в куртины и живую изгородь, переборка существующих бетонных лестниц с частичной заменой элементов, установка скамеек, урн, велопарковок, вазонов и так далее.

ИА «Орелград»