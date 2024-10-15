В Орловской области снизят число погибших в ДТП

Задача будет решаться в рамках государственной программы.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Орловской области Андрей Клычков в новой редакции утвердил паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Целевое финансирование по ней не предусмотрено, поскольку основное внимание будет уделено профилактической работе, а также мероприятиям, которые финансируются в рамках других направлений. Например, проект ставит задачу создания условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

В данном случае предусматривается развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, профильных лагерных смен для подростков по безопасности дорожного движения. Также в рамках проекта будет организовано «проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения».

На базе школ будет продолжено просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планированию для ребенка безопасных пешеходных маршрутов, соблюдению правил передвижения детей на велосипедах, самокатах, гидроскутерах и других современных средствах. Планируется создание новых родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Как итог, уже к концу 2024 года запланировано снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях. За базовый взят показатель 2022 года, когда среднее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляло 2,42 на 10 тысяч транспортных средств. По итогам текущего года показатель должен снизиться до 2,21 на 10 тысяч транспортных средств. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно снизиться с 11,06 до 9,68 человек на 100 тысяч населения.

ИА «Орелград»