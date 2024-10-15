В Орловской области сдали новый ФАП

Он находится в Колпнянском районе.

Фельдшерско-акушерский пункт располагается в селе Нетрубеж. Это строение модульного типа.

Конструкция заменит старое здание ФАПа. Объект построили благодаря национальному проекту «Здравоохранение», а также программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, работы обошлись примерно в 4,5 миллиона рублей. Внутри ФАПа оборудованы инженерные коммуникации. Также здесь есть мебель и всё, что необходимо для полноценной работы фельдшера с пациентами. Пользоваться медицинскими услугами будут около 500 человек.

Однако пока пункт ещё не функционирует. Ему необходимо получить лицензию. Также ещё не благоустроена окружающая территория.

ИА «Орелград»