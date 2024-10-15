Орловский техникум агробизнеса и сервиса проверили внепланово

Основанием для проведения проверки стала жалоба на неправомерные действия.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет о проведении внеплановой выездной проверки бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Это была проверка соблюдения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основанием для проведения контрольного мероприятия послужило обращение Ассоциации сотрудничества предпринимателей в сфере корпоративных закупок на «неправомерные действия» техникума при приемке товара, поставленного в рамках проведенной закупки.

Проверяющие выявили только одно нарушение, но сигнал жалобы нашел свое подтверждение. Было установлено, что техникум принял и оплатил товар, не соответствующий по своим качественным характеристикам условиям закупки. По итогам проверки ответ был направлен заявителю, то есть Ассоциации сотрудничества предпринимателей в сфере корпоративных закупок в лице ее руководителя. Информация о выявленном нарушении также была направлена в прокуратуру Орловской области.

Ранее Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа провела проверки эффективного и целевого использования субсидий на выполнение муниципального задания и оказание муниципальных услуг, выделенных в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 года МБДОУ «Детский сад №8 д. Жилина» и МБУК «Культурно-досуговый центр». Как следует из отчета аудиторов, общий объем проверенных средств составил 148,004 миллиона рублей.

В результате проведения контрольных мероприятий нарушений было выявлено на сумму 164,26 тысячи рублей, в том числе: необоснованные расходы бюджетных средств составили 5,5 тысячи рублей; нарушения по оплате труда – 39,5 тысячи рублей; неподтвержденные расходы – 117,38 тысячи рублей; неэффективное использование бюджетных средств – 1,8 тысячи рублей. По итогам проверки было устранено нарушений на сумму 39,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»