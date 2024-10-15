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На Орловщине появится сквер Алексея Сопина

15.10.2024 | 11:01 Новости, Общество

Сотрудник МЧС погиб, спасая людей от пожара.

На могиле Алексея Сопина. Фото: memory.mchs.gov.ru

Как рассказали в областном Управлении ведомства, сквер создадут в посёлке Колпна. Завтра в райцентре торжественно откроют соответствующий памятный камень.

Церемония состоится в 12 часов.

Спасатель Алексей Сопин погиб 10 февраля 2014 года. Орловец помогал тушить пожар в строящемся доме. Он проник внутрь и вывел наружу двоих мужчин, а затем вернулся обратно и погиб при исполнении служебных обязанностей — в доме обрушилась крыша. Сотруднику МЧС было 29 лет.

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ИА «Орелград»


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