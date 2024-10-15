Орелархплан наметил новую дорогу в Курскую область

Управление градостроительства Орловской области утвердило документацию по планировке территории.

БУ ОО “Архитектурно-планировочное управление Орловской области” подготовило проект планировки и проект межевания, с выполнением инженерных изысканий, для строительства автомобильной дороги от станции Малоархангельск до поселка Поныри Курской области. Также готова документация по планировке территории. Задание на работы было выдано управлением градостроительства в апреле 2023 года.

Участок автомобильной дороги проходит по территории Подгородненского сельского поселения Малоархангельского района, вне населенных пунктов по землям сельскохозяйственного назначения. Поверхность площадки ровная, с незначительным уклоном в разных направлениях. Земли, отведенные в постоянное пользование, предназначены для размещения земляного полотна (включая канавы и кюветы), инженерных сооружений (в том числе коммуникаций и прочих) и обеспечения боковой видимости. Ширина основной части полосы отвода земельного участка под автодорогой составляет 34-36,5 метра, за исключением участков примыкания к кольцевым перекресткам. Площадь земель для размещения полосы постоянного отвода автодороги составляет – 178 тыс. м2 . Строительная длина – 4,9 километра. Предполагаются две полосы движения. Расчетная скорость движения транспорта – 100 км/час.

Проектом планировки территории не предусматривается снос зданий. В границу зоны планируемого размещения объекта капитального строительства не попадают инженерные коммуникации. На территории строительства дороги отсутствуют объекты культурного наследия. В недрах под участком полезных ископаемых не обнаружено.

На этапах межевания предусмотрены мероприятия по переводу земель из категории сельскохозяйственного назначения и земель, государственная собственность на которые не разграничена, в категорию – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В январе 2024 года КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключило контракт на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству автомобильной дороги с ООО “СЕРВИС ПРОЕКТ ПЛЮС” из Санкт-Петербурга. Цена – 12,42 млн рублей. Дата окончания исполнения контракта – 2 сентября 2024 года, указано в ГИС «Закупки».

Отметим, в мае губернатор Орловской области Андрей Клычков обсуждал с Министром транспорта РФ Романом Старовойтом также строительство дороги «Поныри – Глазуновка».

ИА “Орелград”