В Орле на месяц ограничат движение по Покровской

Ограничения вводятся с сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Ограничения вводятся на период с 15 октября по 15 ноября на участке, где улица Покровская примыкает к улице Советской. Уточняется, что причиной являются работы по обустройству водоотводных лотков.

“Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей и движению пешеходов”, – напомнили в мэрии.

Также чиновники заявили, что “рассчитывают на понимание” жителей областного центра.

ИА “Орелград”