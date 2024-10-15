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На Орловщине резко снизилось число отравлений грибами

15.10.2024 | 11:44 Новости, Общество

Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора.

Фото: ИА «Орелград»

Пока в этом году зарегистрирован только один такой случай. За весь 2023-й их было восемь.

Как напомнили в ведомстве, отравления происходят из-за того, что граждане не умеют опознавать съедобные и ядовитые грибы.

Кроме того грибы, пригодные к употреблению в пищу, могут вызвать отравление, если приготовить их неправильным образом. Небезопасны для человека и съедобные, но старые по возрасту грибы — в них могут находиться продукты разложения белков.

Перед употреблением в пищу грибы надо тщательно промыть и множество раз отварить, причём после каждой отварки надо сливать воду и набирать по-новой.

Впрочем, даже идеально приготовленные грибы не стоит есть людям с серьёзными заболеваниями, особенно если они касаются пищеварительного тракта. Также данный продукт не рекомендуется детям и пожилым.

ИА «Орелград»


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