Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

В Орле сдали сквер, недоделанный «МонолитСтроем»

15.10.2024 | 12:21 ЖКХ, Новости

Ремонт должен был завершиться ещё ровно год назад.

Фото: vk.com/nf_orel

Речь идёт о сквере Ветеранов, расположенном на Комсомольской улице (у дома №274-А). ООО «МонолитСтрой» бралось отремонтировать его к 15 октября, но 2023-го года. Однако компания не исполнила задание вовремя. Контракт расторгли.

В итоге сквер стоял недоделанным, пока жители соседних домов не обратились в «Общероссийский народный фронт». Региональный штаб попросил городские власти завершить начатое.

Как сообщили в ОНФ, работы финишировали. Сквер сделали по изначальному плану.

Всего за 10 последних дней здесь уложили брусчатку и отсыпали газоны, а также частично выпилили деревья.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования