В Орле сдали сквер, недоделанный «МонолитСтроем»

Ремонт должен был завершиться ещё ровно год назад.

Речь идёт о сквере Ветеранов, расположенном на Комсомольской улице (у дома №274-А). ООО «МонолитСтрой» бралось отремонтировать его к 15 октября, но 2023-го года. Однако компания не исполнила задание вовремя. Контракт расторгли.

В итоге сквер стоял недоделанным, пока жители соседних домов не обратились в «Общероссийский народный фронт». Региональный штаб попросил городские власти завершить начатое.

Как сообщили в ОНФ, работы финишировали. Сквер сделали по изначальному плану.

Всего за 10 последних дней здесь уложили брусчатку и отсыпали газоны, а также частично выпилили деревья.

ИА «Орелград»