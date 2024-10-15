В Орле могут снести магазин на Приборостроительной

Его построили на участке, предназначенном для спортивной школы.

Прокуратура Орловской области подала иск в связи с сомнительным строительством на Приборостроительной, 78. Ответчиками выступают ООО «Агроторг» (юридическе лицо, под которым работает торговая сеть «Пятёрочка»), Управление градостроительства Орла, а также ООО «Проект 102» и руководство данной компании. Иск подан в Арбитражный суд региона. Об этом сообщают «Орловские новости».

Ранее в самом ведомстве сообщали о подготовке такого иска. Также соответствующую информацию должны были направить и в следственные органы для проверки на наличие состава уголовных преступлений.

Напомним, в июне 2017-го года город предоставил данный участок в аренду ООО «Проект 102». Торги не проводились. Компания бралась построить на «Приборке» Академию бокса имени Эдуарда Трояновского, причём за свой счёт.

Однако реализация проекта существенно затянулась. Затем у «Проекта 102» поменялись совладельцы. Согласно открытым данным, она перешла от знаменитого боксёра и тренера Эдуарда Трояновского и его партнёра Дмитрия Величкина к Михаилу Микуле и Александру Коротееву.

Затем «Проект 102» сдал строящееся помещение в аренду ООО «Агроторг» – под очередной сетевой магазин. В свою очередь, Управление градостроительства выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как считают в прокуратуре, это было сделано с нарушениями.

После этого город продал землю «Проекту 102» в собственность, причём по ещё более низкой, чем арендная, цене. В данный момент рядом с магазином идут строительные работы — как утверждают в надзорном ведомстве, несанкционированные.

В своём иске прокуратура требует отменить сделку об аренде земли (заключённую между «Проектом» и «Агроторгом»), а также сделку о продаже участка. Кроме того, ведомство просит признать злополучное здание магазина самовольной постройкой и снести его.

ИА «Орелград»