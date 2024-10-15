Орловцам напомнили о необходимости заплатить 1,5 миллиарда рублей

Такую сумму имущественных налогов начислили им налоговики.

В Орловской области в 2024 году 690 тысячам плательщиков начислены имущественные налоги. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, соответствующие уведомления уже направлены более чем 315 тысячам налогоплательщикам. Общая сумма налогов, исчисленная физическим лицам, то есть простым гражданам, в этом году составила 1,582 миллиарда рублей. Из них транспортный налог – 937 миллионов рублей, земельный налог – 272 миллиона рублей, налог на имущество – 373 миллиона рублей.

Рассылка налоговых уведомлений началась в сентябре. В региональном Управлении ФНС напоминают, что заплатить налоги надо не позднее 2 декабря 2024 года. В противном случае нарушителям грозят финансовые санкции в соответствии с действующим законодательством. Налоговые уведомления направляются в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Но получат их, естественно, только те, кто подключен к указанным сервисам. Остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте заказными письмами.

«Налоговое уведомление направляется не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа (в текущем году – 2 декабря), – говорят в областной налоговой службе. – Если до 2 ноября владелец имущества не получит налоговое уведомление, то ему рекомендуется обратиться в налоговый орган либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России».

В ведомстве подчеркнули, что уже не первый год владельцам личных кабинетов налогоплательщиков уведомления не направляются в бумажном виде. Стоит знать и о том, что уведомление может не поступить, если сумма налога составляет менее 300 рублей или если гражданин полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой. Кстати, с августа текущего года перечень льготников расширился. Так, льготы предоставлены участникам участие в специальной военной операции, а также членам их семей, причем они распространяются с налогового периода 2022 года.

«Льгота предоставляется в размере суммы налога в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности: квартира или комната; жилой дом; помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; гараж или машино-место», – разъяснили налоговики, добавив, что в этом году впервые в налоговое уведомление включен налог с доходов по банковским вкладам за 2023 год.

ИА «Орелград»