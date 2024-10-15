Орловцев начали виртуально готовить к ЕГЭ

Стартовал цикл онлайн-консультаций от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ-2025.

Консультации продлятся до 25 октября. Они транслируются в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube. Об этом сообщил Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО).

Консультации в соцсети «ВКонтакте» удобны тем, что во время прямых эфиров пользователи могут задавать вопросы разработчикам экзаменационных материалов и тут же получать на них ответы. Тем, кто на виртуальные консультации не попадет или опоздает на них, отчаиваться не стоит: видеозаписи будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Серию онлайн-консультаций «На все 100» для будущих участников экзаменов и педагогов проводят специалисты Рособрнадзора и разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из ФИПИ. Они озвучат самую актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2025 года, в том числе о структуре и содержании экзаменационной работы, основных акцентах этого года.

«Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и эффективно использовать доступные ресурсы для подготовки», – отмечают в Орловском региональном центре оценки качества образования. Ранее ФИПИ на своем сайте опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена в 2025 году.

Эти материалы прошли процедуру общественно-профессионального обсуждения. Вопросы и предложения принимались до 30 сентября. Специалисты поясняют, что как и в предыдущие годы, все изменения в КИМ, в том числе включение новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации.

«Корректировка системы оценивания выполнения заданий призвана повысить дифференцирующую способность конкретных заданий и экзаменационной работы в целом. В 2025 году изменения не затронут КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию», – отмечали при этом в ОРЦОКО.

ИА «Орелград»