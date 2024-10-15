В Орловской области установлено 158 карантинных зон

Подведены итоги государственного карантинного фитосанитарного контроля.

За 9 месяцев 2024 года для выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов карантинных объектов мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории был проведен в Орловской и Курской областях на общей площади 1,521 миллиона га. По его результатам были подтверждены 232 карантинные фитосанитарные зоны по восьми карантинным объектам, их общая площадь составляет 192,4 га. Также было установлено 166 новых карантинных фитосанитарных зон по четырем видам карантинных объектов на общей площади 192,7 га.

Такие данные привело Территориальное управление Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что на территории двух подотчетных регионов в настоящее время установлено 518 карантинных фитосанитарных зон по десяти видам карантинных объектов. Общая площадь этих зон составляет 454,8 тысячи га. Из них в Орловской области установлено 185 зон по восьми карантинным объектам на общей площади 224,6 тысячи га. Остальное приходится на Курскую область.

«За 9 месяцев 2024 года в области карантина растений Управлением проведено 1099 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 1086 — без взаимодействия с хозяйствующими субъектами и 13 внеплановых выездных проверок по согласованию с органами прокуратуры, – добавили в ТУ Россельхознадзора. – В целях профилактики совершения правонарушений объявлено 9722 предостережения, проведено 338 профилактических визитов и 13 687 консультирований».

Кроме того, за три квартала 2024 года из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей было отгружено в другие регионы страны 4,444 миллиона тонн подкарантинной продукции. В общей сложности на нее было оформлено 117,6 тысячи карантинных сертификатов и выдано 1342 отказа в их оформлении. По результатам контроля в 1500 случаях в 37,9 тысячах тонн подкарантинной продукции было выявлено два вида карантинных объектов. Зараженная продукция была направлена на переработку.

ИА «Орелград»