Орловец, скрывавшийся от следствия, предстанет перед судом

Мужчину обвиняют в организации и проведении незаконных азартных игр.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, дело завершено. В ближайшее время его рассмотрит суд.

«Фигурант полностью признал вину в совершенном преступлении», – отметили в ведомстве.

Преступления происходили с апреля 2020 по апрель 2021 годов. Мужчина входил в состав группировки, которая занималась соответствующей деятельностью в Заводском районе города.

Известно, что орловец собирал и учитывал поступающие денежные средства, контролировал работу администраторов игровых залов, а также обеспечивал безопасность. Когда правоохранительные органы поймали преступников за руку, он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Его дело выделили в самостоятельное производство.

Остальных участников группы приговорили к различным наказаниям — от штрафа в более чем миллион рублей до лишения свободы на два года условно.

ИА «Орелград»