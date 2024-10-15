В Орле выбрали места для новых уличных укрытий

Их будет 14.

Правда, вопрос об установке ещё не решён окончательно. Однако места, где появятся сооружения (в случае положительного решения) уже определены.

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на начальника управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александра Костина. Известно, что места для укрытий определяли Управления ФСБ и МВД по региону, ГУ МЧС по Орловской области, а также мэрия Орла.

Сейчас в Орле пять таких укрытий. Они расположены на площади Ленина, около скверов Ермолова и Комсомольского, в Детском парке и парке Победы.

Ранее командир «Бригады Катукова» оценил орловские укрытия, отметив, что они способны защитить от осколков, но указав на недостаточное количество сооружений.

ИА «Орелград»