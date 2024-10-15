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В Орле выбрали места для новых уличных укрытий

15.10.2024 | 17:12 Важное, Новости, СВО

Их будет 14.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Правда, вопрос об установке ещё не решён окончательно. Однако места, где появятся сооружения (в случае положительного решения) уже определены.

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на начальника управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александра Костина. Известно, что места для укрытий определяли Управления ФСБ и МВД по региону, ГУ МЧС по Орловской области, а также мэрия Орла.

Сейчас в Орле пять таких укрытий. Они расположены на площади Ленина, около скверов Ермолова и Комсомольского, в Детском парке и парке Победы.

Ранее командир «Бригады Катукова» оценил орловские укрытия, отметив, что они способны защитить от осколков, но указав на недостаточное количество сооружений.

ИА «Орелград»


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