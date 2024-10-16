Правила алкогольного лицензирования разработали в Орле

Проект документа проходит процедуру общественной антикоррупционной экспертизы.

Департамент промышленности и торговли Орловской области разработал проект административного регламента предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции)». Документ проходит процедуру общественной антикоррупционной экспертизы, после чего будет оформлен официально. А ныне действующий регламент будет признан утратившим силу.

Согласно новым правилам, лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Услуга предоставляется указанным выше департаментом юридическим лицам либо их уполномоченным представителям, действующим на основании доверенности. Предоставляется она в соответствии с одним из нескольких типовых вариантом. Вариант определяется в соответствии с признаками заявителя оп результатам анкетирования.

Новым регламентом будет введен стандарт предоставления указанной государственной услуги. Предоставляется она в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо при личном посещении департамента. Возможность ее получения в МФЦ не предусмотрена. По результатам рассмотрения заявления департамент вправе выдать, продлить или переоформить лицензию или отказать в этом. Также он вправе принять решение о досрочном прекращении действия лицензии.

Сведения о результате предоставления государственной услуги вносятся в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также они вносятся в государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг». Факт получения результата предоставления услуги фиксируется на ЕПГУ в личном кабинете заявителя.

Максимальный срок предоставления государственной услуги (выдача лицензии, продление срока ее действия или переоформление лицензии) составляет 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления в департаменте. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы общий срок предоставления услуги может быть продлен на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

ИА «Орелград»