В Орле завершился ремонт участка Полесской

Однако работы пока не приняты.

Улицу приводили в порядок на участке между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина. То есть — практически по всей длине.

Ремонт начался ещё в августе. Задание доверили ООО «Дорстрой». Контракт надо было исполнить к сегодняшнему дню.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сегодня на объекте работала строительная лаборатория «Орёлгосзаказчика». Специалисты взяли образцы нового асфальта для проведения экспертизы.

Пробы (керны) вырезают из асфальта с помощью специального аппарата — керноотборника. Толщина покрытия измеряется обычной линейкой. Затем проводятся лабораторные исследования.

ИА «Орелград»