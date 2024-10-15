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В Орле завершился ремонт участка Полесской

15.10.2024 | 15:33 ЖКХ, Новости

Однако работы пока не приняты.

Фото: Администрация Орла

Улицу приводили в порядок на участке между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина. То есть — практически по всей длине.

Ремонт начался ещё в августе. Задание доверили ООО «Дорстрой». Контракт надо было исполнить к сегодняшнему дню.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сегодня на объекте работала строительная лаборатория «Орёлгосзаказчика». Специалисты взяли образцы нового асфальта для проведения экспертизы.

Пробы (керны) вырезают из асфальта с помощью специального аппарата — керноотборника. Толщина покрытия измеряется обычной линейкой. Затем проводятся лабораторные исследования.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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