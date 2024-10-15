В Орле завершился ремонт участка Полесской

Однако работы пока не приняты.
Улицу приводили в порядок на участке между перекрёстками с Максима Горького и Генерала Родина. То есть — практически по всей длине.
Ремонт начался ещё в августе. Задание доверили ООО «Дорстрой». Контракт надо было исполнить к сегодняшнему дню.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, сегодня на объекте работала строительная лаборатория «Орёлгосзаказчика». Специалисты взяли образцы нового асфальта для проведения экспертизы.
Пробы (керны) вырезают из асфальта с помощью специального аппарата — керноотборника. Толщина покрытия измеряется обычной линейкой. Затем проводятся лабораторные исследования.
ИА «Орелград»