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В Орле на Полесской не завершился ремонт теплосетей

15.10.2024 | 16:39 ЖКХ, Новости

Ограничение по движению транспорта вводилось до сегодняшнего числа включительно.

Фото: ИА “Орелград”

Работы ведутся на перекрёстке с улицей Сергея Шаумяна. Ими занимается Орловский филиал АО “Квадра”.

Компания ремонтирует участок тепломагистрали. Планируется заменить 80 метров сети. В связи с этим ранее в ряде домов отключали горячее водоснабжение.

Мэрия Орла ввела ограничения на движение транспорта на данном участке ещё 23 сентября. С завтрашнего числа их должны снять. Однако, как сообщает наш корреспондент с места событий, нет никаких внешних признаков завершения работ. Улица остаётся перекрытой.

Ранее сегодня стало известно, что на Полесской завершился масштабный дорожный ремонт.

Фото: ИА “Орелград”
Фото: ИА “Орелград”
Фото: ИА “Орелград”

ИА “Орелград”


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