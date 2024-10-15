В Орле на Полесской не завершился ремонт теплосетей

Ограничение по движению транспорта вводилось до сегодняшнего числа включительно.

Работы ведутся на перекрёстке с улицей Сергея Шаумяна. Ими занимается Орловский филиал АО “Квадра”.

Компания ремонтирует участок тепломагистрали. Планируется заменить 80 метров сети. В связи с этим ранее в ряде домов отключали горячее водоснабжение.

Мэрия Орла ввела ограничения на движение транспорта на данном участке ещё 23 сентября. С завтрашнего числа их должны снять. Однако, как сообщает наш корреспондент с места событий, нет никаких внешних признаков завершения работ. Улица остаётся перекрытой.

Ранее сегодня стало известно, что на Полесской завершился масштабный дорожный ремонт.

ИА “Орелград”