В Орле пройдет необычная выставка абстрактной живописи

Она посвящена событиям в Донбассе.

С 17 по 24 октября 2024 года в Орловской библиотеке им. И.А. Бунина пройдет выставка абстрактной живописи, посвящённая специальной военной операции. А 18 октября там же состоится творческая встреча с Сергеем Дасом, художником-абстракционистом, почетным академиком Российской академии художеств, членом Творческого союза художников России и Международной Федерации художников. Мероприятия организованы в рамках проекта Орловского отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Картины созданы совместно с героями Донбасса, – рассказали в «Бунинке». – В основе работ лежат уникальные истории их жизни и участия в военных действиях и борьбы с возрожденным фашизмом. Каждому участнику есть что рассказать, чем поделиться и чему научить нас и будущие поколения. Вместе с каждой картиной представлена история ее автора – героя Донбасса. И эта история – неотъемлемая часть картины, ведь ценность картины состоит из двух основных компонентов: самого изображения и истории, которая на ней отображена, или стоит за ее созданием».

Авторами работ являются обычные люди, не имеющие художественного образования. Однако они прошли мастер-классы Сергея Даса. Это под его руководством были созданы работы, представленные на выставке. Как говорят организаторы, авторы сумели передать посредством живописи свои настроения и переживания, грамотно выстроить композицию и правильно расставить акценты.

«Среди авторов картин – настоящие герои Донбасса: мирные жители, на долю которых выпали тяжелые испытания и те, кто служил в ополчении, – уточнили в «Бунинке». – Все участники вложили душу в работы, передавая в картинах весь спектр своих чувств. Рассказ об историях людей, принявших участие в проекте, каждая из которых уникальна и удивительна, ждет всех посетителей творческой встречи. Будем рады всем желающим, вход свободный».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»