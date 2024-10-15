В Орле разыграли гранты на развитие туризма

Озвучены итоги областного конкурса общественных инициатив.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области обнародовал результаты конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий. Конкурс ориентирован на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры Орловской области в 2024 году. Участие в отборе не могли принимать государственные и муниципальные учреждения.

Согласно конкурсной документации, четыре заявки соискателей были отклонены. Конкурсная комиссия оценила 19 заявок в соответствии с заранее утвержденными критериями. Например, учитывался потенциал влияния представленных проектов на увеличение числа туристических маршрутов, риски реализации проектов, их логическая связность и реализуемость, обоснованность и реалистичность.

Также учитывались предполагаемые вложения в оборудование или услугу с последующим долгосрочным функционированием и фактический вклад собственных средств участников конкурса в реализацию проекта, наличие у участников опыта или реализованных туристических проектов и др. На основании результатов оценки заявок был составлен рейтинг, в котором каждой заявке был присвоен порядковый номер по мере уменьшения итогового балла.

Победители рейтинга получат гранты, всего их девять. Власти заключат с ними соответствующие соглашения. В частности, среди победителей присутствует ООО «Тур», размер гранта для которого составил 2,96 миллиона рублей, компания «Стройнова» – 2,71 миллиона рублей, ООО «Ремстройпроект в Дмитровске» – 1,75 миллиона рублей и др. Самый крупный грант в размере 3,3 миллиона рублей получит ООО «Лагуна». Размер самого маленького гранта составляет 168 тысяч рублей.

Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат участников конкурса на развитие инфраструктуры туризма, в том числе: на приобретение туристского оборудования, разработку и реализацию новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, мобильных приложений и аудиогидов, на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, создание объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок, развитие национальных туристских маршрутов и так далее.

ИА «Орелград»