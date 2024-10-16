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Амброзия захватила на Орловщине около двух тысяч гектаров

16.10.2024 | 15:14 Закон и порядок, Новости

В Россельхозназдоре выразили серьёзную озабоченность.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Амброзия полыннолистная продолжает распространяться в регионе, в том числе, в посевах сельскохозяйственных культур.

В этом году в Орловской области установлено три новых карантинных фитосанитарных зоны по данному сорняку. Их общая площадь составляет 1,7 тысячи гектара.

Общая площадь заражения за всё время составляет 1,8 тысячи гектара.

Как напомнили в ведомстве, вредоносность амброзии исключительно велика как для сельского хозяйства, так и для человека. Она подавляет культурные растения, вынося из почвы большие количества элементов минерального питания. Это приводит к снижению, а иногда и к полной потере урожая.

Кроме того, пыльца амброзии — это сильный аллерген, который разносится на десятки километров. В период её цветения у людей наблюдается массовое аллергическое заболевание – амброзийный поллиноз. Оно приводит к вспышкам бронхиальной астмы, которые могут заканчиваться даже летальными исходами.

Также аллергены, вызывающие у людей дерматиты, содержатся в семенах и листьях амброзии.

ИА «Орелград»


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